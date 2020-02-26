2020-02-26T11:22:56+03:00
Происшествия

Планировали убить 40 человек: Двое подростков в Саратове готовили массовый расстрел в своей школе

Обрез охотничьего оружия они хранили в заброшенном бомбоубежище
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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Двое подростков Игорь и Евгений готовили массовое убийство в школе Кировского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ФСБ по Саратовской области, мальчики тщательно планировали нападение. В заброшенном бомбоубежище они хранили обрез охотничьего оружия. Также они собирались использовать зажигательные смеси, рецепты которых они нашли в интернете.

Подростки пришли к своей идее не сами — они состояли в группах в социальных сетях, которые пропагандировали идеологию массовых убийств и суицида.

В региональном СУ СКР сообщили, что следователи задержали малолетних злоумышленников и возбудили уголовное дело за приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.

Задержанные подростки. Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области

Задержанные подростки. Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области

На допросе, который происходил в здании школы в присутствии родственников подростков и психолога одному из предполагаемых убийц, Евгению, задают вопросы о целях нападения.

Когда вы заинтересовались идеологией массового убийства в школах?

- Примерно год назад

Какие цели вы преследовали данным нападением?

- Месть.

Какое количество человек вы рассчитывали убить?

- Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек.

Другого, Игоря, спрашивают, была ли у них запланирована дата нападения?

- Число нет. Но месяц — да. Май 2020 года.

- У вас был какой-то план совершения нападения?

- Да, был.

Напомним, 28 мая 2019 года в Вольском районе Саратовской области 15-летний парень напал на школу № 4 в Вольске с коктейлями Молотова и топором. Он кинул в классы горючее, а с топором напал на девочку. Она была госпитализирована с тяжелой травмой головы. Бутылки не взорвались, других жертв не было. Подростка задержали, он назвал своим вдохновителем Владислава Рослякова.

Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

Напомним, несколько дней назад в Керчи были задержаны подростки 15 и 17-ти лет, которые также планировали устроить теракт — взорвать два учебных заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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