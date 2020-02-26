Планировали убить 40 человек: Двое подростков в Саратове готовили массовый расстрел в своей школе
Двое подростков Игорь и Евгений готовили массовое убийство в школе Кировского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ФСБ по Саратовской области, мальчики тщательно планировали нападение. В заброшенном бомбоубежище они хранили обрез охотничьего оружия. Также они собирались использовать зажигательные смеси, рецепты которых они нашли в интернете.
Подростки пришли к своей идее не сами — они состояли в группах в социальных сетях, которые пропагандировали идеологию массовых убийств и суицида.
В региональном СУ СКР сообщили, что следователи задержали малолетних злоумышленников и возбудили уголовное дело за приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.
Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.
Задержанные подростки. Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области
На допросе, который происходил в здании школы в присутствии родственников подростков и психолога одному из предполагаемых убийц, Евгению, задают вопросы о целях нападения.
Когда вы заинтересовались идеологией массового убийства в школах?
- Примерно год назад
Какие цели вы преследовали данным нападением?
- Месть.
Какое количество человек вы рассчитывали убить?
- Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек.
Другого, Игоря, спрашивают, была ли у них запланирована дата нападения?
- Число нет. Но месяц — да. Май 2020 года.
- У вас был какой-то план совершения нападения?
- Да, был.
Напомним, 28 мая 2019 года в Вольском районе Саратовской области 15-летний парень напал на школу № 4 в Вольске с коктейлями Молотова и топором. Он кинул в классы горючее, а с топором напал на девочку. Она была госпитализирована с тяжелой травмой головы. Бутылки не взорвались, других жертв не было. Подростка задержали, он назвал своим вдохновителем Владислава Рослякова.
Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.
Напомним, несколько дней назад в Керчи были задержаны подростки 15 и 17-ти лет, которые также планировали устроить теракт — взорвать два учебных заведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU