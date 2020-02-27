Милитари, стволы и портреты убийц: что известно из соцсетей подростков, решивших устроить расстрел в школе Саратова

Подростки - 14-летний Евгений М. и 15-летний Игорь Ш., ученики 8 класса, решившие устроить расстрел в своей школе в Саратове, почти не скрывали этого. На их страничках в соцсети отчетливо прослеживается связь уже случившегося кровавого террора в школах с их будущими намерениями.

Игорь на фоне моста через Волгу в Саратове

Постил в интернет кадры расстрела и фанател по убийцам школьников

Проанализировав странички обоих парней, можно прийти к выводу, что мальчики серьезно увлекались феноменом «Колумбайна» (массовое убийство в США, произошедшее 20 апреля 1999 года в одноименной школе — прим. ред). И если у одного об этом свидетельствует всего один арт, добавленный недавно, в конце января 2020 года, то у второго подростка, Игоря, страничка просто пестрит портретами подростков-убийц Эрика Хариса и Дилана Клиболда. Первые упоминания об этом в профиле мальчика появились в 2017 году.

- Забудьте, что я живой, забудьте что я существую. Я ненавижу вас уродов, — гласит закрепленная запись на странице , под которой прикреплена фотография авторов массового расстрела из США.

Фото со странице в соцсети одного из ребят

Кроме фото убийц из Колумбайна, на страничке Игоря немало фото военнной тематики, он даже отметил празднование Дня защитника отечества. В число любимых персонажей парня попал Джокер из оскароносного фильма 2019 года, а также персонаж Сергея Бодрова-младшего - Данила Багров из фильма «Брат-2», который, кстати, совершает там по сюжету массовый расстрел.

В число почитаемых героев у подростков попал и Данила Багров из "Брата-2"

Все - как я и я — как все

В остальном парни ничем не отличались от сверстников. Евгений интересовался машинами, фотографировал пейзажи Увека, выставлял фото танков и котика. Если убрать со страницы Игоря все фотографии стрелков в американской школе, то останутся кадры из анимэ и депрессивные по смыслу и подписям картинки. К слову, именно анимэ недавно Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя назвала своего рода фактором риска для подростков.

Дети, увлекающиеся покраской волос в различные неестественные цвета, слушающие группу Nirvana и смотрящие японские мультики — подвержены околокриминальным и депрессивно-агрессивным и даже суицидальным настроениям. Такое мнение высказала Загородняя.

Евгений украсил свою страничку в соцсети недвусмысленным рисунком

Стоит отметить, что у обоих парней из школы №14 в соцсетях всего по паре личных фотографий. Видимо, здесь они не показывали себя, а продвигали свои «увлечения».

В УФСБ по Саратовской области сообщили, что задержанные подростки состояли в специфических группах в соцсетях. Эти паблики продвигали идеологию массовых убийств и суицида.

Убийцы школьников из США занимают центральное место в публикациях на странице Игоря в соцсети

Официальная позиция правоохранителей

Игорь и Евгений готовились в мае 2020 года напасть на учебное заведение, об этом они говорят на видео, распространенном ФСБ. По словам Евгения, которому «было все равно» в планах у Игоря было убить «примерно 40 человек». Это почти в два раза больше, чем у американских вдохновителей из Колумбайна.

В заброшенном бомбоубежище на территории города ребята хранили обрез охотничьего ружья. Также они собирались использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

На этом фото Игорь позирует в той самой куртке, в которой его задержат сотрудники ФСБ

Волжский районный суд отправил 26 февраля обоих парней под стражу на два месяца на время следствия. Теперь Игорь и Евгений будут находиться в разных камерах СИЗО №1 Саратова до 25 апреля по подозрению в одном и том же — подготовке к массовому убийству.

Игоря тянуло к военной тематике и полководцам

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762939" frameborder="0"></iframe> Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

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