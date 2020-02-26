2020-02-26T17:07:34+03:00
Общество

В Саратове избирают меру пресечения подросткам, задержанным за подготовку расстрела в школе

Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Волжском районном суде Саратова сегодня, 26 февраля, рассматривается дело об избрании меры пресечения 14 и 15-летнему подросткам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», процесс идет в закрытом режиме.

Заседание ведет судья Никита Вдовин.

В коридоре собрались родственники мальчиков, которые не пожелали общаться с журналистами.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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