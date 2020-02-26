В Саратове избирают меру пресечения подросткам, задержанным за подготовку расстрела в школе
.Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
В Волжском районном суде Саратова сегодня, 26 февраля, рассматривается дело об избрании меры пресечения 14 и 15-летнему подросткам.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», процесс идет в закрытом режиме.
Заседание ведет судья Никита Вдовин.
В коридоре собрались родственники мальчиков, которые не пожелали общаться с журналистами.
.Фото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU