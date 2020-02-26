2020-02-26T17:02:42+03:00
Общество

Источник: Семьи задержанных за подготовку к расстрелу в школе были не совсем благополучными

Пока не подтвердилась и информация о травле мальчиков в школе
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской областиКадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области
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В ближайшее время в Саратове начнет работу специальная комиссия, созданная после ситуации с попыткой массового убийства в школе Кировского района.

Напомним, 25 февраля сотрудники УФСБ и СУ СКР провели спецоперацию по задержанию подростков 14 и 15 лет, которые готовили массовые расстрелы в своей школе. Позднее стало известно, что речь идет о СОШ №14 на улице 1-я Садовая. Игоря и Евгения задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» заместитель председателя правительства Сергей Наумов, который возглавил комиссию, завершается ее формирование и предполагается, что уже сегодня она начнет работу.

При этом он призвал дождаться официальной информации от правоохранительных органов, которая позволит тщательнее проанализировать ситуацию.

- Для нас все случившееся с одной стороны, конечно, неожиданно. А с другой стороны — послужит хорошим уроком на будущее, — уверен Сергей Наумов.

Сейчас правоохранители, специалисты комитета по образованию администрации Саратова начали работать, анализировать сведения о подростках и условия их жизни. По словам Сергея Наумова, семьи мальчиков являются среднестатистическими.

- Но сейчас не только семья формирует, но и СМИ, и интернет — это источник, из которого дети черпают знания, зачастую формируют свою жизнь. Не всегда семья может адекватно воздействовать на молодых людей, — уверен Сергей Наумов.

Сергей Наумов Фото: Александр Уриевский

Сергей НаумовФото: Александр Уриевский

Другой информированный собеседник «Комсомолки» на условиях анонимности рассказал, что в семьях все же было не все гладко.

- Ребята воспитывались, к сожалению, в непростой среде. Нельзя снимать вину с и органов образования — недосмотрели. Но прежде всего, родители должны были бить в колокола. Несмотря на непростые жизненные обстоятельства в этих семьях, их это не оправдывает, — отметил собеседник.

Кроме того, он не подтвердил, что подростки подвергались в школе травле или гонениям со стороны одноклассников. Такая информация не подтвердилась, хотя проверка еще идет. При этом ранее один из мальчиков во время задержания заявил силовикам, что причиной готовящейся расправы была мест, хотя не уточнил кому и за что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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