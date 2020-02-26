Второго подозреваемого в подготовке к массовому убийству в Саратове арестовали
Евгений проведет в СИЗО до 25 апреля [видео]
Евгения отправили в СИЗО-1Фото: Александр Уриевский
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Второго подозреваемого в подготовке к массовому убийству в Саратове подростка арестовали.
14-летнего Евгения отправили под стражу на два месяца, до 25 апреля.
Такое решение вынес судья Волжского районного суда Никита Вдовин.
Подросток проведет срок в СИЗО-1.
Второй саратовский подросток отправлен под арест на 2 месяца.
Ранее второго мальчика, 15-летнего Игоря, также отправили в СИЗО-1 на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU