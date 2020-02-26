2020-02-26T18:44:10+03:00
Происшествия

Второго подозреваемого в подготовке к массовому убийству в Саратове арестовали

Евгений проведет в СИЗО до 25 апреля [видео]
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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Евгения отправили в СИЗО-1Евгения отправили в СИЗО-1Фото: Александр Уриевский
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Второго подозреваемого в подготовке к массовому убийству в Саратове подростка арестовали.

14-летнего Евгения отправили под стражу на два месяца, до 25 апреля.

Такое решение вынес судья Волжского районного суда Никита Вдовин.

Подросток проведет срок в СИЗО-1.

Второй саратовский подросток отправлен под арест на 2 месяца.

Ранее второго мальчика, 15-летнего Игоря, также отправили в СИЗО-1 на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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