2020-02-26T17:32:12+03:00
Происшествия

Подростка в Саратове, задержанного за подготовку массового расстрела в школе, арестовали на два месяца

Решение вынес судья Волжского суда
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Подозреваемый в подготовке нападения на свою школу, 15-летний ИгорьПодозреваемый в подготовке нападения на свою школу, 15-летний ИгорьФото: Александр Уриевский
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15-летнего Игоря, которого задержали за подготовку массового убийства в своей школе, арестовали на два месяца, до 25 апреля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», до этого времени он будет находится в статусе подозреваемого.

Такое решение вынес судья Волжского районного суда Никита Вдовин.

Судья Никита Вдовин Фото: Александр Уриевский

Судья Никита ВдовинФото: Александр Уриевский

Мальчик проведет срок в СИЗО-1.

Мальчик проведет два месяца в СИЗО-1 Фото: Александр Уриевский

Мальчик проведет два месяца в СИЗО-1Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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