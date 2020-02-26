Подростка в Саратове, задержанного за подготовку массового расстрела в школе, арестовали на два месяца
Решение вынес судья Волжского суда
Подозреваемый в подготовке нападения на свою школу, 15-летний ИгорьФото: Александр Уриевский
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15-летнего Игоря, которого задержали за подготовку массового убийства в своей школе, арестовали на два месяца, до 25 апреля.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», до этого времени он будет находится в статусе подозреваемого.
Такое решение вынес судья Волжского районного суда Никита Вдовин.
Судья Никита ВдовинФото: Александр Уриевский
Мальчик проведет срок в СИЗО-1.
Мальчик проведет два месяца в СИЗО-1Фото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU