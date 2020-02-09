Мисс Европа – 2018: Предложивший отправлять бродячих собак в Корею саратовский депутат не должен занимать свой пост

В Саратовской области депутат областной думы всколыхнул общественность очередным высказыванием на грани фола. Все, наверное, помнят «макарошки» от бывшего министра занятости Натальи Соколовой, которые стоили ей должности. Теперь отличился Владимир Есипов, зампред комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

На рабочей группе 5 февраля он принял участие в обсуждении ситуации с бродячими животными в Саратове. Тема действительно наболевшая. Не проходит и недели, как жители то одного, то другого микрорайона жалуются на стаи псов. Власть пока сделать ничего не может – раньше собак можно было отловить, подержать несколько дней в питомнике и... выпустить обратно. Теперь нельзя и этого. Строительством приютов и стерилизацией животных тоже никто не занимается. Чиновники оставляют граждан наедине с проблемой. И те решают ее как могут. Одни собирают в своих квартирах десятки псов, которые потом воют от голода. Другие занимаются отстрелом по ночам. Третьи всеми силами спасают жизни раненых собак и кошек.

Модель и общественный деятель Анастасия Аммосова не остается равнодушна к проблемам в Саратовской области

Владимир Есипов нашел «выход» из ситуации.

- Как вариант – продажа бродячих собак в Китай и Корею, – заявил он коллегам.

Предложение вызвало улыбки народных избранников. А вот сам народ возмутился. Шутки шутками, но Владимир Есипов стал героем интернет-пабликов и телеграм-каналов с миллионной аудиторией. Его высказывание осудили публично.

Слова Владимира Есипова стали поводом для обсуждения. Фото с сайта регионального отделения КПРФ

Уроженка Балашова Саратовской области, а сейчас активист-зоозащитник Анастасия Аммосова крайне негативно отнеслась к словам депутата. Несмотря на то, что девушка добилась мировой известности, став «Мисс Европой-2018», она остается неравнодушна к жизни Саратовской области, особенно, если это касается животных.

- Мы с моей сестрой Полиной Аммосовой занимаемся общественной деятельностью по помощи бездомным животным-компаньонам: собакам и кошкам. Мы не понаслышке знаем об их проблемах в Саратовской области, ситуации с безнадзорными животными в России и за ее пределами, – рассказала она.

Анастасия и Полина Аммосовы активно сотрудничают с зоозащитниками

Девушка в редакции «КП-Саратов» высказала свою точку зрения.

- Депутат Владимир Есипов высказал мнение, не только идущее вразрез с 498 ФЗ, но и возмутившее в считанные дни все российское сообщество. Заявив, что бездомных собак надо отлавливать и продавать в Китай и Корею, он тем самым недвусмысленно намекнул на страшную традицию, которую не только не поддерживают многие жители этих стран, но и активно пытаются искоренить зоозащитники, мировые активисты, известные деятели и звезды. Бесчеловечные по своей жестокости факты фестиваля собачьего мяса в Юйлине, на который, видимо, собрался саратовский коммунист, облетели весь мир и привели в ужас большинство россиян. «Вы не рассматривали продажу наших безнадзорных собак в Китай? Корею? 1200 собак по 1 тыс. рублей – для них это всего по 15 долларов. Также организовать туры в пункты содержания животных...». Гастрономические туры в глубинку России? Сейчас депутат утверждает, что слова вырваны из контекста и он не имел в виду продажу наших бездомных животных для их дальнейшего убийства и употребления в пищу. Но, как же можно еще понять эти слова, если даже присутствующие на заседании их поняли именно так, как они прозвучали, – возмутилась Анастасия Аммосова.

Анастасия Аммосова - уроженка Саратовской области и "Мисс Европа - 2018"

Она считает, что Владимир Есипов пытается «обелить» себя, выдав все за неудачную шутку.

- Предположить, что он неумно пошутил, хотелось бы, но в любом случае подобные «шутки» недопустимы и неуместны с общественной трибуны и с его полномочиями. На фоне недавно прокатившейся по России резонансной волны увольнений недобросовестных чиновников высокого ранга «пошутивших» похожим образом, думается, что народный избранник «накосячил» не меньше и не должен больше занимать высокое место. Нами и нашими поступками должна руководить человечность и законность, мы должны не только сами соблюдать эти правила, но и стремиться, чтобы этим правилам следовали и другие. И мы сейчас говорим не о рядовом гражданине, а о человеке, наделенном властью решать и вселять в умы людей свои идеи. Нельзя допустить, чтобы в здоровом цивилизованном обществе было место отвратительным явлениям, таким как призывы к нарушению законов общества, морали и государства, они неизбежно приведут к преступлениям, – уверена активистка.

Анастасия Аммосова отметила, что на подобных фестивалях и рынках друзей человека – собак и кошек – забивают с особым цинизмом. При этом в Российской Федерации закон призван защищать животных от жестокости. Однако на практике закон не исполняется должным образом.

Анастасия Аммосова: ответственное отношение к животным обязательно для всех граждан

- Федеральный закон №498 «Об ответственном отношении к животным» вступил в силу с 1 января 2020 года и обязателен для всех россиян и граждан, находящихся на территории нашей страны, а не только для людей с высокими морально-этическими и человеческими качествами. При этом, 22 января на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды было отмечено, что по стране обеспеченность приютами составляет 23% от требуемого. Саратовская область вошла в число не готовых, хотя на строительство давался год переходного периода. Тем не менее, 5 февраля в Саратовской областной думе констатировали, что: «количество бездомных собак в Саратове увеличивается в геометрической прогрессии» и «мы не можем найти консенсус, чтобы все были довольны». Впечатление, что в Саратовской области именно лица, должные уже год обеспечивать реализацию и контроль государственной программы отлова, стерилизации, вакцинации, чипирования и возврата в среду обитания, не знали, что этим нужно было заниматься весь год, – отметила Анастасия Аммосова.

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