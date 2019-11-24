От жажды лизали мокрые стекла: В Саратове женщина заперла в квартире и морила голодом стаю псов

Очередной скандал с жестоким обращением животных в Саратове.

Жители дома на Шелковичной, 176 уже несколько лет били тревогу. В одной из квартир женщина держит свору собак, причем, по словам соседей, морит их голодом и не выпускает на улицу.

Животных морили голодом и жаждой. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

Женщина живет на первом этаже, лай, визг и завывания животных разносятся по округе ежедневно. Сама хозяйка квартиры дома почти не появляется, якобы, она приходит лишь по ночам примерно раз в неделю и всегда старается не попасться соседям на глаза.

Соседи уже несколько лет ходят во все инстанции, просили помощи, но везде получали лишь отписки.

- Жалоб была масса, приезжала много раз полиция, но дверь им никто не открывал и, соответственно, в квартиру было не попасть без санкции, – написала одна из очевидиц Наталья Архипова, у которой в этом доме проживает бабушка.

ТСЖ, администрация, Роспотребнадзор и даже полиция лишь разводили руками – нет у них полномочий. А жить в доме становилось все сложнее. Вот как описывают состояние дома соседи: «У нас перекрыта вся вентиляция , чтобы не шли запахи оттуда, собаки дрались каждый час, лаяли и выли... Со слов сотрудников ТСЖ в подвал уже не первый год стекают фекалии и моча из этой квартиры по стенам».

При этом проблема не только в постоянном лае и зловонии, которое исходило из квартиры, но и в банальной жалости. Собаки постоянно голодали, несколько раз пытались выбраться через побитые стекла, но женщина умудрилась заколотить их досками.

Окна с выбитыми стеклами были заколочены изнутри. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

- Собаки лизали стекла, так как у них не было воды... Она им мало воды давала, чтобы меньше испражнялись, – рассказала Наталья Архипова.

Ситуация начала меняться к лучшему только вчера, 23 сентября, когда в квартиру к женщине все же нагрянула полиция.

Полиция провела операцию по спасению животных. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

Дверь была вскрыта и оттуда удалось забрать животных. Изъяты были 16 собак, пять кошек и три черепахи, которые сидели в ванной. При этом, по словам свидетелей, животных было намного больше (например, около 40 кошек), но остальные были уже мертвы и просто прикрыты тряпками.

Среди спасенных есть кошки. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

- Животные в ужасном состоянии. Находились постоянно в квартире, без выгула, голодные, в своих фекалиях, плешивые, блохастые. В срочном порядке всех хвостов отвезли в ветклинику для сдачи анализов и осмотра... Животные были экстренно размещены по передержкам, судьба двоих еще решается, – написала Елена Новикова в группе «Говорит Саратов» на Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745763" frameborder="0"></iframe> Кошки тоже больны.

По словам женщины, ветклиника выставила счет на 16 тыс. рублей. Также необходимы деньги на передержки. Зоозащитники собирают средства, и многие саратовцы откликнулись - нужную сумму удалось собрать буквально за несколько часов.

На оплату ветклиники были собраны 16 тыс. рублей. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

Соседи считают, что женщина психически нездорова, однако в специализированную клинику ее по каким-то причинам не помещают. Теперь они опасаются, что она начнет либо мстить, либо соберет новых животных, которых также будет морить голодом. Также, по словам соседей, у женщины поблизости есть гараж, где также содержатся животные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745764" frameborder="0"></iframe> В доме обнаружены три черепахи.

Напомним, это не первый подобный случай в Саратове. В июле волонтеры спасли из похожего плена около 20 собак, многие из которых были породистыми. Их держала в антисанитарии вместе с ребенком хозяйка дома на улице Железнодорожная.

КСТАТИ:

В минувший четверг на пресс-конференции руководитель саратовского Управления ветеринарии заявил о необходимости приюта для бродячих животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745765" frameborder="0"></iframe> Некоторые собаки не смогли сами выбраться из машины, которая привезла их в ветклинику.

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