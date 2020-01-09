В Саратове 150 собак из приюта «Дорстроя» ждут новых хозяев

Саратовцев призывают взять собаку из питомника МБУ «Дорстрой».

Как рассказал один из горожан, Антон Киселев, он посетил заведение и эти три часа назвал самыми лучшими, но в то же время — самыми тяжелыми в своей жизни.

- Там разрывается душа, передать это очень тяжело. Они ВСЕ пытаются «залезть в душу», они как дети, каждый из них говорит «забери меня». Кто пытается лизнуть, кто дергает за одежду, кто пытается залезть выше и прыгнуть в руки, — написал он в группе «Саратов онлайн».

По его словам, в приюте около 150 собак, все они ухожены и вылечены, у некоторых родились щенки. При этом работают там лишь несколько человек. Помощь в кормлении оказывают также продавцы мяса с рынков «Северный» и «Вольский тракт».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753666" frameborder="0"></iframe> У некоторых собак родились щенки. Видео Антона Киселева.

- По моему мнению, приюту нужны: грабли, вилы, лопаты, ведра (большого диаметра, чтобы удобнее было чистить вольеры), стройматериалы, сено, солома (подстилка). А самое главное — мужская помощь!!! Построить вольеры, будки, поправить заборы, сварить клетки, — отметил Антон Киселев.

За питомцам ухаживают несколько человек. Фото Антона Киселева

Волонтер готов помочь собакам найти хозяев. Он призвал неравнодушных людей, которые хотят завести питомца, откликнуться.

В комментариях большинство горожан поддержали призыв Антона Киселева. Несколько человек выразили готовность взять собаку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753665" frameborder="0"></iframe> Бывшие бродячие собаки очень хотят стать домашними. Видео Антона Киселева.

Напомним, ранее приют посещали сотрудники Росгвардии, которые привезли собакам 150 кг корма.

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