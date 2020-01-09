2020-01-09T10:23:43+03:00
Дом. Семья

В Саратове 150 собак из приюта «Дорстроя» ждут новых хозяев

Волонтеров просят помочь стройматериалами и инструментами
Екатерина Семенова
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Собаки из приюта для бездомных животных радостно встречают посетителей. Фото Антона КиселеваСобаки из приюта для бездомных животных радостно встречают посетителей. Фото Антона Киселева
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Саратовцев призывают взять собаку из питомника МБУ «Дорстрой».

Как рассказал один из горожан, Антон Киселев, он посетил заведение и эти три часа назвал самыми лучшими, но в то же время — самыми тяжелыми в своей жизни.

- Там разрывается душа, передать это очень тяжело. Они ВСЕ пытаются «залезть в душу», они как дети, каждый из них говорит «забери меня». Кто пытается лизнуть, кто дергает за одежду, кто пытается залезть выше и прыгнуть в руки, — написал он в группе «Саратов онлайн».

По его словам, в приюте около 150 собак, все они ухожены и вылечены, у некоторых родились щенки. При этом работают там лишь несколько человек. Помощь в кормлении оказывают также продавцы мяса с рынков «Северный» и «Вольский тракт».

У некоторых собак родились щенки. Видео Антона Киселева.

- По моему мнению, приюту нужны: грабли, вилы, лопаты, ведра (большого диаметра, чтобы удобнее было чистить вольеры), стройматериалы, сено, солома (подстилка). А самое главное — мужская помощь!!! Построить вольеры, будки, поправить заборы, сварить клетки, — отметил Антон Киселев.

За питомцам ухаживают несколько человек. Фото Антона Киселева

За питомцам ухаживают несколько человек. Фото Антона Киселева

Волонтер готов помочь собакам найти хозяев. Он призвал неравнодушных людей, которые хотят завести питомца, откликнуться.

В комментариях большинство горожан поддержали призыв Антона Киселева. Несколько человек выразили готовность взять собаку.

Бывшие бродячие собаки очень хотят стать домашними. Видео Антона Киселева.

Напомним, ранее приют посещали сотрудники Росгвардии, которые привезли собакам 150 кг корма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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