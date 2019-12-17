Счастливый финал: Спасенный на трассе погибающий котенок поселился в доме дальнобойщика из Энгельса

История про сбитого на трассе котенка, которого подобрал дальнобойщик из Энгельса и несколько сотен километров вез до клиники, где его могли прооперировать, завершилась полным хеппи эндом.

На прошедших выходных, в середине декабря, Александр Ермолаев вернулся в Саратовскую область из рейса в Екатеринбург, где забрал из лечебницы спасенного им котенка, которому дали кличку Липтон. После долгого пути кот-дальнобойщик приехал в новый дом, в квартиру Александра и его жены Маргариты в Энгельсе.

Эта драматичная, трогательная и невероятно позитивная история прозвучала на всю страну. Александр рассказал ее корреспонденту «КП-Саратов» открыв несколько деталей, о которых не рассказывал ранее. Кроме того, журналисты увидели, что Липтон уже освоился в новом доме и, безусловно, счастлив.

На диване кот предпочитает лежать на полотенце, на котором его везли в кабине грузовикаФото: Александр Уриевский

Дату, когда он нашел своего кота, мужчина помнит очень хорошо – 6 августа у него самого день рождения. И, как оказалось, в этот день он подарил жизнь другому существу.

На дороге в Башкирии в то утро лил дождь и было около плюс четырех градусов тепла. Александр увидел, как маленький мокрый серый комочек сползал с асфальта трассы – задние лапы не двигались. Чтобы вернуться за котенком, водителю пришлось развернуться на ближайшем перекрестке – минут пять его грузовик никто не пропускал.

- Подумал, что за это время он уполз в кювет, в траву, и уже не найду его. Остановился у обочины пошел искать – котейка лежал, уткнувшись головой в траву и вроде бы уже не дышал. Взял его, а у него слезы из глаз текут, живой еще. Позвонил жене, она узнала где по маршруту ближайшая ветклиника - и туда, - рассказал Александр.

Но там ему предложили котенка усыпить – больше помочь ничем не могли. Впрочем, продали обезболивающие препараты и антибиотики и это, возможно, помогло животному дотянуть сотни километров пути до Екатеринбурга, где Александр передал его в местную зооклинику. Котенка здесь взялись оперировать, множественные переломы не позволили спасти одну из задних лап.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750040" frameborder="0"></iframe> Сбитый на трассе кот поселился в доме спасшего его дальнобойщика.

Сделав все, что мог, саратовский дальнобойщик собрался в обратный рейс. Он договорился, что животное оставят здесь до его возвращения. В качестве залога даже передал десять тысяч рублей – такое правило клиники, на случай, если он за котом не вернется. Кстати, тогда же дали ему имя. Сначала, как рассказал Александр, хотели его назвать бедным Йориком, но потом кто-то предложил посмотреть, какой международный день тогда отмечался. Оказалось, День чая, поэтому спасенный кошака стал Липтоном.

Липтон - это в честь Дня чаяФото: Александр Уриевский

После возвращения в Саратовскую область, оказалось, что история Александра уже облетела интернет. Помимо сотен благодарных отзывов в соцсетях, о ней напомнили и его сотрудники и менеджеры по логистике компании, в которой он работает. Поэтому, как только предоставилась возможность отправить Александра с грузом напрямую в Екатеринбург и обратно, его командировали, волнуясь, что там с котом.

Спасенный Липтон в клинике и спаситель Александр за рулем

За четыре месяца в клинике Липтон немного откормился, и полностью вылечился, если не считать отсутствия одной лапы. Волонтеры и медики, которые за ним там ухаживали, проводили специальные курсы массажа и тренировок с подушками, чтобы котенок научился держать равновесие на трех лапах.

- Кот умный, добрый, ласковый, не смотря на все, что пережил, - говорит АлександрФото: Александр Уриевский

- Встретил меня, узнал, на руки сразу. В кабине грузовика как поехали уже четко свои места помнит, где спать. Никаких проблем с туалетом, ходил в лоток на полу, строго, даже на ходу научился. Кот умный, добрый, ласковый, - почесывает Липтона за ухом его спаситель.

Сегодня это совершенно здоровый молодой кот, который носится за своим любимым мячиком по квартире и не смущается, что лапы не хватает. Полотенце, на котором обычно отдыхает Липтон, то самое, из грузовика, на котором его вез в кабине его новый хозяин.

Липтон скачет за любимым мячиком не смущаясь отсутствием одной из лапФото: Александр Уриевский

Единственной, кто остался недоволен таким исходом, стала кошка Мара, которая у Александра и Маргариты жила уже некоторое время. Новый член семьи ей пока не нравится. Впрочем, как говорят хозяева, скоро она успокоится, потому что тоже добрая – она также из уличных подкидышей.

Кошка Мара единственная пока не рада ЛиптонуФото: Александр Уриевский

Вообще Александр и Маргарита, сами того не ожидая, стали настоящими кошачьими спасателями. Как выяснилось, уже после истории с Липтоном, Маргарита на улице возле дома родителей подобрала трех похожих на мокрые тряпки маленьких котят. Кто-то утопил их в ведре, а потом просто выплеснул в кусты. Один из них смог прийти в себя и на его писк и пришла Маргарита. Чудо, но в ее руках скоро ожили и два остальных «утопленника». Но такая стая в небольшой квартире была уже совершенно не к месту. Спасенных хвостатых женщина оставила жить у родителей, в деревенском доме. Но до этого почти два месяца бессонных ночей - выкармливала их вместе с Александром буквально из пипетки, такие «утопленники» были слабые.

Александр и Маргарита ЕрмолаевыФото: Александр Уриевский

Если бы у кошек существовал орден за спасение погибающих, то кавалерами всех степеней сразу можно было бы назначить Александра и Маргариту из Энгельса.

А от многочисленных знакомых и незнакомых людей им и без наград – уважение и слова благодарности за добрые сердца и неравнодушие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750042" frameborder="0"></iframe> Спасенного на трассе кота назвали Липтоном.

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