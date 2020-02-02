Стрельба по собакам: В Саратове живодеры тренируются на живых мишенях

Вчера, 1 февраля, неравнодушные волонтеры забрали с Кавказской улицы, 11, Саратова собаку, которая истекала кровью.

Как рассказала «КП-Саратов» волонтер Олеся Ахмерова, именно на этом участке областного центра кто-то открыл стрельбу по животным.

Под пули и заряд дроби попал пес по кличке Спартак, он получил множественные ранения в лапу, в числе которых есть сквозное, а также переломы.

Окровавленное животное отвезли в клинику, где ему сделали переливание, рентген. Врачи вытащили чужеродные тела из организма, но спасти собаку не удалось.

В животное стреляли пулями и дробью

На этом же месте был найден труп еще одного животного.

Это сообщение было опубликовано в паблике «Зооспас-Саратов» соцсети «ВКонтакте». Новость вызвала бурное обсуждение у местных жителей.

- Господи помоги собаке выжить! — написала Елена Барсикова.

Как выяснилось, такие ситуации не редкость для Саратова и близлежащих населенных пунктов.

Об одном из таких случаев в комментариях под записью сообщила Лена Григорян. Местом действия стал поселок Соколовый. От пулевых ранений скончались еще три собаки.

Напомним, в прошлом году в Саратове уже был скандальный случай, связанный с бродячими собаками. В отношении трех представителей МБУ «Дорстрой», подведомственной мэрии организации, возбудили уголовное дело по подозрению в жестком обращении с животными. При досмотре у граждан обнаружили пневматическое ружье, дротики и шприцы с отравляющим веществом. Проверка показала, что бюджетные деньги, предназначенные для отлова, стерилизации и содержания животных, забирали себе должностные лица. Общая сумма ущерба может превышать 1 млн 300 тыс. рублей.

Неравнодушные граждане не раз сообщали об отстреле бездомных собак и утилизации туш убитых. Так, в середине июля в новостройках поселка Солнечный неизвестные расстреляли стаю псов. Животные умирали в мучениях.

Саратовцы переживали также за тех собак, которые находятся в приемнике временного содержания МБУ «Дорстрой», после информации о том, что животные останутся без еды с января - корм для них просто не закупили.

На помощь пришли местные жители и сотрудники Росгвардии — поддержали собак кормом, ласковым словом, вниманием. Некоторые забрали собак к себе домой. Всего в пункте временного содержания до сих пор остается около 150 животных.

Отметим, что мэр Саратова Михаил Исаев призвал горожан заходить в группу «Дорстроя» соцсети «ВКонтакте», где можно найти себе домашнего питомца.

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