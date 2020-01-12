Душили и избивали: волонтеры неделю боролись за жизнь собаки в Энгельсе (18+)

В Энгельсе Саратовской области живодеры до смерти забили бродячего пса. Тревогу подняли волонтеры в Instagram-группе bezdomnie_givotnie_engels. Неделю зоозащитники и неравнодушные жители боролись за жизнь собаки по кличке Кудряша, но сегодня ночью она скончалась.

Кудряшу избили в ночь на 6 января в подъезде дома на улице Тельмана, 18. После нападения собаку, предположительно, унесли из подъезда, но на следующий день она приползла обратно, где ее и обнаружила местная жительница.

- Сначала ее пытались задушить, был найден ее ошейник в подъезде по вышеуказанному адресу, а потом ее зверски избивали, — сообщили волонтеры.

Полумертвое животное отвезли в ветеринарную клинику Саратова, где УЗИ показало, что у Кудряши множественные переломы, повреждения внутренних органов.

Рентген показал множественные переломы и травмы. Фото группы bezdomnie_givotnie_engels в Instagram

- Состояние у Кудряши было ужасное, словами не передать. Она лежала, еле двигаясь, тяжело дыша, сжимая зубы от боли, стонала, изо рта капала кровь, — в своих постах добровольцы сообщали о состоянии пса, отмечая, что прогнозы очень плохие.

Волонтеры также посетили место избиения животного — третий подъезд дома №18 по улице Тельмана (это центр Энгельса). Обычно собака жила на коврике на втором этаже, где выведены трубы отопления. По словам местных жителей, многие ее любили и подкармливали, Кудряша была ласковая собака, у нее был ошейник.

Собака была ласковой и доброй. Фото группы bezdomnie_givotnie_engels в Instagram

Были сделаны фотографии отпечатков подошв рядом с местом избиения.

- Размер ноги!! Небольшой!! Я сравнила со своей подошвой 38 размера и кровавый след на стене меньше. Причем след, обратите внимание, пяткой вверх, а с носочной части подошвы стекала кровь, струйка даже на стене осталась. Скорее всего, Кудряшу держали за ошейник, а ходила она всегда в брезентовом ошейнике с номером телефона ее куратора, а били не носочной частью стопы, как мяч пинают, а от себя назад пяткой. Врач нам сказал, что такое ощущение, что на нее сели и душили, очень сильно душили, так что мышцы на шее разорваны. Возможно, поэтому она даже закричать не смогла, чтобы на помощь позвать. Душили и избивали, молотили по ней ногами, как отбивную, — пишет зоозащитница.

На месте избиения найдены кровавые следы. Фото группы bezdomnie_givotnie_engels в Instagram

Неделю волонтеры боролись за жизнь собаки, выполняли предписания ветеринарных врачей, сдавали анализы, собирали средства на лечения. Однако Кудряша умерла в ночь на 12 января по дороге в клинику после того, как у нее вновь пошла горлом кровь.

Последнее фото Кудряши. Фото группы bezdomnie_givotnie_engels в Instagram

- Знаю, что многие переживали за Кудряшу, надеялись на лучшее, верили и молились за нее, но, к сожалению, тот, кто ее избивал, знал, что делал. Я надеюсь, тому или тем, кто совершил такое зло, все вернется, потому что ничто не проходит бесследно в этом мире, все возвращается — и хорошее, и плохое, — гласит пост в группе.

Сейчас в полицию написано заявление. ГУ МВД региона начало проверку по данному факту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/754273" frameborder="0"></iframe> Волонтеры 6 дней боролись за жизнь замученной живодерами дворняги в Энгельсе.

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