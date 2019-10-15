Саратовским школьникам могут запретить отклоняться от маршрутов дом-школа

В Саратове могут запретить детям ходить в школы не по установленным маршрутам.

Как отметила на совещании в мэрии председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая, для школьников планируют разработать индивидуальные маршруты. При этом отклонение от них повлечет санкции.

В мэрии Саратова прошло совещание по безопасности детей

- Если ребенок отклонится от курса, то родители должны будут представить объяснение причины. Например, если школьник зайдет в магазин или к бабушке, то родителям придется дать письменное объяснение, — заявила чиновница.

Схему маршрутов предложено вклеивать в дневники.

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что необходимо обеспечить комплекс мер по защите безопасности детей. Кроме того, родители должны проявлять бдительность.

- Родители должны знать, где находится ребенок в течение 24 часов. В основном это или дом, или образовательное учреждение, — уверен мэр.

Михаил Исаев заявил о необходимости комплексных мер по безопасности детей

Речь на совещании шла также о благоустройстве дорог в школы города. В частности, что необходимо проверить гаражные кооперативы, обеспечить уличное освещение установить камеры видеонаблюдения, вырубить кусты.

Жители начали требовать от властей обезопасить пути к школам. Фото соцсетей

Напомним, по пути в школу 9 октября пропала девятилетняя Лиза Киселева. Девочку нашли мертвой в одном из гаражей, по подозрению арестован местный житель, 35-летний Михаил Туватин. Трагедия вызвала негодование горожан, многие из которых двое суток вели поиски ребенка. После этого общественность потребовала от властей обезопасить пути детей в школу. С аналогичным обращением к властям выступила и мать девочки Елена Киселева. Злополучные гаражи пообещали снести.

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