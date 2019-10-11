2019-10-11T00:43:08+03:00
Происшествия

Лиза Алерт: Поиски Лизы Киселевой приостановлены

Появилась информация о задержанном, который признался в убийстве девочки
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Лиза КиселеваЛиза Киселева
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В правоохранительных органах пока официально не подтверждают сообщения телеграм-каналов о задержании подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой.

Якобы мужчина, ранее осужденный по статье «насильственные действия сексуального характера» признался в убийстве девочки. 35-летнего Михаила Туватина задержали по подозрению в этом преступлении и он, по предварительным данным, сознался в убийстве Лизы. Кроме того, он якобы показал, где спрятал тело девочки.

Подозреваемый Михаил Туватин

Подозреваемый Михаил Туватин

В штабе поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что поиски приостановлены.

- Стоп по поиску Киселевой Елизаветы. Поиск остановлен до проверки информации. Просим всех отправяться домой до утра, - говорится в сообщении в группе "Лиза Алерт Саратов" в Контакте.

По данным Телеграм-канала Baza, Туватин рассказал следователям, что задушил девочку со злости - та ему грубо ответила. Тело девочки было спрятано в гаражах в районе сельзхозинститута.

Подозреваемый Михаил Туватин

Подозреваемый Михаил Туватин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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