2019-10-03T15:40:39+03:00
Происшествия

Нервно и психически устойчив: коллеги из полиции охарактеризовали обвиняемого в убийстве на кладбище в Вольске

Двух сержантов отправили за решетку на два месяца [фото, видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В Вольске отправили за решетку двух обвиняемых в убийстве на кладбищеВ Вольске отправили за решетку двух обвиняемых в убийстве на кладбищеФото: Александр Уриевский
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В Вольске сегодня, 3 октября, состоялось заседание суда про громкому делу об убийстве 41-летнего мужчины.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал в зале суда и сообщил, что оба обвиняемых — 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин — были отправлены за решетку на два месяца, до 1 декабря включительно.

Юрий Граблин и Александр Гудков в ожидании решения судьи Фото: Александр Уриевский

Юрий Граблин и Александр Гудков в ожидании решения судьиФото: Александр Уриевский

Ходатайство СУ СКР и прокуратуры области рассматривал судья Владимир Лёвкин. Сторону обвинения от СУ СКР представлял старший следователь Вольского СО Илья Оситко. Также в суде находилась мать убитого Людмила Константиновна.

На заседание пришла мать погибшего Людмила Малышева Фото: Александр Уриевский

На заседание пришла мать погибшего Людмила МалышеваФото: Александр Уриевский

Первым было вынесено решение в отношении Юрия Граблина, вторым — Александра Гудкова. На обоих были зачитаны положительные характеристики.

В суде Вольска под стражу взяли Юрия Граблина.

- Нервно и психически устойчив, — так оценили Александра Гудкова в Вольском ОВД, где он служил сержантом в полку ППС.

Он сам заявил, что не знает, как так получилось, что заставило его во время патрулирования улиц заковать в наручники 41-летнего прохожего Романа Малышева, отвезти его ночью к кладбищу и до смерти забить вместе со своим напарником Юрием Граблиным. Впоследствии экспертиза обнаружила переломы ребер, разрыв легкого, множественные гематомы и большую кровопотерю.

- Сидеть не хочу. Бежать никуда не собираюсь, — заявил Гудков в ответ на вопрос судьи, может ли что-то сказать на ходатайство защиты не заключать его под стражу.

Александр Гудков попросил не арестовывать его.

Тем не менее, вину свою молодые люди признали. Оба служили сержантами, но, как накануне сообщили в ГУ МВД, принято решение об их увольнении по отрицательным мотивам». Впрочем, на суде документов это подтверждающих представлено не было.

Мать убитого Людмила Малышева попросила посадить под арест полицейского, избивавшего ее сына.

- Мне по улицам ходить страшно теперь, — заявила она. — Он сидеть не хочет, а я хочу, чтобы у меня сын был жив.

Мать Романа Малышева рассказала о своем сыне.

Как сообщил старший следователь Илья Оситко, дело о смертельном избиении может быть расследовано полностью и передано в суд уже в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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