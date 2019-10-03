Нервно и психически устойчив: коллеги из полиции охарактеризовали обвиняемого в убийстве на кладбище в Вольске
В Вольске сегодня, 3 октября, состоялось заседание суда про громкому делу об убийстве 41-летнего мужчины.
Корреспондент «КП-Саратов» побывал в зале суда и сообщил, что оба обвиняемых — 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин — были отправлены за решетку на два месяца, до 1 декабря включительно.
Юрий Граблин и Александр Гудков в ожидании решения судьиФото: Александр Уриевский
Ходатайство СУ СКР и прокуратуры области рассматривал судья Владимир Лёвкин. Сторону обвинения от СУ СКР представлял старший следователь Вольского СО Илья Оситко. Также в суде находилась мать убитого Людмила Константиновна.
На заседание пришла мать погибшего Людмила МалышеваФото: Александр Уриевский
Первым было вынесено решение в отношении Юрия Граблина, вторым — Александра Гудкова. На обоих были зачитаны положительные характеристики.
В суде Вольска под стражу взяли Юрия Граблина.
- Нервно и психически устойчив, — так оценили Александра Гудкова в Вольском ОВД, где он служил сержантом в полку ППС.
Он сам заявил, что не знает, как так получилось, что заставило его во время патрулирования улиц заковать в наручники 41-летнего прохожего Романа Малышева, отвезти его ночью к кладбищу и до смерти забить вместе со своим напарником Юрием Граблиным. Впоследствии экспертиза обнаружила переломы ребер, разрыв легкого, множественные гематомы и большую кровопотерю.
- Сидеть не хочу. Бежать никуда не собираюсь, — заявил Гудков в ответ на вопрос судьи, может ли что-то сказать на ходатайство защиты не заключать его под стражу.
Александр Гудков попросил не арестовывать его.
Тем не менее, вину свою молодые люди признали. Оба служили сержантами, но, как накануне сообщили в ГУ МВД, принято решение об их увольнении по отрицательным мотивам». Впрочем, на суде документов это подтверждающих представлено не было.
Мать убитого Людмила Малышева попросила посадить под арест полицейского, избивавшего ее сына.
- Мне по улицам ходить страшно теперь, — заявила она. — Он сидеть не хочет, а я хочу, чтобы у меня сын был жив.
Мать Романа Малышева рассказала о своем сыне.
Как сообщил старший следователь Илья Оситко, дело о смертельном избиении может быть расследовано полностью и передано в суд уже в ноябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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