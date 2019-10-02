2019-10-02T17:08:41+03:00
Происшествия

Полицейским из Вольска предъявлено обвинение в убийстве мужчины на кладбище

Они признали вину и показали, как избивали задержанного
Екатерина Семенова
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На следственном эксперименте обвиняемые показали, как убивали мужчину. Фото СУ СКР по Саратовской областиНа следственном эксперименте обвиняемые показали, как убивали мужчину. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту причинения смерти 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, двум бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение по двум статьям: «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств», а также «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего».

Следствие считает, что около часа ночи 26 сентября двое сотрудников ППС Вольска во время патрулирования задержали 41-летнего мужчину. Поводом стало совершение административного правонарушения.

Полицейские надели мужчине наручники и отвезли в безлюдную местность — в район городского кладбища поселка Пролетарский. Там они его жестоко избили, нанеся множественные удары руками и ногами по туловищу, а потом скрылись. Мужчина скончался на месте. Его труп был обнаружен утром этого же дня.

Тело убитого мужчины нашли возле кладбища. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело убитого мужчины нашли возле кладбища. Фото СУ СКР по Саратовской области

Вскоре подозреваемый были задержаны. Они полностью признали вину и на следственном эксперименте показали, как избивали свою жертву.

На следственном эксперименте обвиняемые были в полицейской форме. Фото СУ СКР по Саратовской области

На следственном эксперименте обвиняемые были в полицейской форме. Фото СУ СКР по Саратовской области

Обнародованы имена обвиняемых. Это 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин. Оба служили сержантами. Их жертвой стал 41-летний Роман Малышев.

Сейчас сержантов уже уволили из органов внутренних дел. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас сержантов уже уволили из органов внутренних дел. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сегодня в Главке полиции принято решение об увольнении их и непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Вышестоящее руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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