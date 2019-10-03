Убийство на кладбище в Вольске: жена Юрия Граблина ушла из суда в слезах
В Вольске Саратовской области обвиняемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, двое бывших сотрудников полиции взяты под стражу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Юрий Граблин был отправлен за решетку на два месяца — до 1 декабря.
Сам Юрий Граблин заявил, что ему нечего сказать в свое оправдание.
Дело рассматривает судья Владимир Лёвкин. В зале присутствует Людмила Малышева, мать убитого Романа Малышева. А также жена Граблина Оксана, после оглашения решения она ушла в слезах.
Супруга Юрия Граблина не смогла сдержать слезФото: Александр Уриевский
Обвинение представляет старший следователь СО по Вольску СУ СКР по Саратовской области Илья Оситко.
В суде Вольска под стражу взяли Юрия Граблина.
Напомним, 22-летнего Гудкова и 21-летнего Граблина задержали по подозрению в том, что ночью 26 сентября они до смерти забили 41-летнего Романа Малышева.
Якобы во время патрулирования в составе наряда ППС Гудков и Граблин остановили мужчину за административное правонарушение. Однако вместо того, чтобы доставить его в отделение полиции, они отвезли Малышева в безлюдное место рядом с кладбищем в поселке Пролетарский, где принялись избивать. Мужчина в это время был в наручниках.
После задержания и предъявления обвинения ГУ МВД распространило информацию, что принято решение об увольнении Гудкова и Граблина из органов внутренних дел. Однако сегодня на суде таких документов предоставлено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU