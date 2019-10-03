2019-10-03T15:47:54+03:00
Происшествия

Убийство на кладбище в Вольске: жена Юрия Граблина ушла из суда в слезах

Суд отправил обвиняемого на два месяца за решетку [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Юрия Граблина отправили под арест на два месяцаЮрия Граблина отправили под арест на два месяцаФото: Александр Уриевский
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В Вольске Саратовской области обвиняемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, двое бывших сотрудников полиции взяты под стражу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Юрий Граблин был отправлен за решетку на два месяца — до 1 декабря.

Сам Юрий Граблин заявил, что ему нечего сказать в свое оправдание.

Дело рассматривает судья Владимир Лёвкин. В зале присутствует Людмила Малышева, мать убитого Романа Малышева. А также жена Граблина Оксана, после оглашения решения она ушла в слезах.

Супруга Юрия Граблина не смогла сдержать слез Фото: Александр Уриевский

Супруга Юрия Граблина не смогла сдержать слезФото: Александр Уриевский

Обвинение представляет старший следователь СО по Вольску СУ СКР по Саратовской области Илья Оситко.

В суде Вольска под стражу взяли Юрия Граблина.

Напомним, 22-летнего Гудкова и 21-летнего Граблина задержали по подозрению в том, что ночью 26 сентября они до смерти забили 41-летнего Романа Малышева.

Якобы во время патрулирования в составе наряда ППС Гудков и Граблин остановили мужчину за административное правонарушение. Однако вместо того, чтобы доставить его в отделение полиции, они отвезли Малышева в безлюдное место рядом с кладбищем в поселке Пролетарский, где принялись избивать. Мужчина в это время был в наручниках.

После задержания и предъявления обвинения ГУ МВД распространило информацию, что принято решение об увольнении Гудкова и Граблина из органов внутренних дел. Однако сегодня на суде таких документов предоставлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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