Рядом с кладбищем в Вольске нашли убитого мужчину с разорванным легким

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-28T12:59:19+03:00

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В Вольске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения у кладбища в поселке Пролетарский трупа мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Фото СУ СКР региона

Напомним, очевидцы нашли тело в лесополосе рядом с кладбищем днем 26 сентября. Свидетели сообщили в полицию, а прибывшие на место медики «скорой» констатировали смерть.

- Судмедэкспертиза установила, что мужчина скончался от тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери. Также была установлена личность погибшего. Он оказался 41-летним жителем Вольска, — отметили в СУ СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут злоумышленника, уже проведен осмотр дома мужчины. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU