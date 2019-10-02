2019-10-02T11:08:23+03:00
Происшествия

По подозрению в убийстве мужчины на кладбище Вольска задержаны полицейские

Дело находится на контроле прокурора Саратовской области
Дарья Вострикова
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Тело мужчины нашли рядом с кладбищем. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело мужчины нашли рядом с кладбищем. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске днем 26 сентября местные жители обнаружили труп мужчины с повреждениями головы и туловища.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, тело лежало на дороге возле городского кладбища.

Очевидцы вызвали полицию и «скорую помощь», медики констатировали смерть мужчины.

Приведен осмотр места ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

Приведен осмотр места ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

- Судмедэкспертиза показала: мужчина скончался от тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери, — отметили в СУ СКР региона.

Кроме того, была установлена личность погибшего — это 41-летний местный житель Роман Малышев.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи осмотрели место жительства погибшего. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место жительства погибшего. Фото СУ СКР по Саратовской области

По подозрению задержаны двое сотрудников полиции.

Версия следствия такова: во время патрулирования на одной из улиц города стражи порядка остановили пьяного мужчину и надели на него наручники.

При этом между полицейскими и задержанным вспыхнул конфликт, из-за которого нетрезвого гражданина повезли не в отдел, а на кладбище. Известно, что Малышев - бывший спортсмен. Возможно, поэтому его предпочли вывезти в безопасное место. Там его принялись избивать, от многочисленных ударов ногами он скончался.

Предполагаемые злоумышленники задержаны, дело находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Расследование уголовного дела продолжается, предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки.

Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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