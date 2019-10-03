В Вольске решают судьбу экс-полицейских, обвиняемых в убийстве мужчины на кладбище

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-03T14:05:26+03:00

В Вольске рассматривается ходатайство об аресте Гудкова и Граблина Фото: Александр Уриевский

Не было представлено документов об отстранении их от должностей

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области сегодня, 3 октября, рассматривается ходатайство об аресте двух обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дело рассматривает судья Владимир Лёвкин.

На суде обвинение представляет старший следователь СО по Вольску СУ СКР по Саратовской области Илья Осетко.

Старший следователь СО по Вольску СУ СКР по Саратовской области Илья ОсеткоФото: Александр Уриевский

На суд также пришла мать Романа Малышева Людмила Константиновна.

Мать Романа МалышеваФото: Александр Уриевский

Напомним, 22-летнего Гудкова и 21-летнего Граблина задержали по подозрению в том, что ночью 26 сентября они до смерти забили 41-летнего Романа Малышева.

Якобы во время патрулирования в составе наряда ППС Гудков и Граблин остановили мужчину за административное правонарушение. Однако вместо того, чтобы доставить его в отделение полиции, они отвезли Малышева в безлюдное место рядом с кладбищем в поселке Пролетарский, где принялись избивать. Мужчина в это время был в наручниках.

После задержания и предъявления обвинения ГУ МВД распространило информацию, что принято решение об увольнении Гудкова и Граблина из органов внутренних дел. Однако сегодня на суде таких документов предоставлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU