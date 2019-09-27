Рядом с кладбищем в Вольске прохожие нашли труп
Устанавливается личность мужчины [фото]
Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Вольске рядом с городским кладбищем найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины обнаружили днем 26 сентября на тропинке вблизи погоста.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Очевидцы вызвали полицию.
Сейчас устанавливается личность погибшего — на вид ему около 30-40 лет славянской внешности.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU