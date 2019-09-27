Рядом с кладбищем в Вольске прохожие нашли труп

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-27T08:57:38+03:00

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В Вольске рядом с городским кладбищем найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины обнаружили днем 26 сентября на тропинке вблизи погоста.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Очевидцы вызвали полицию.

Сейчас устанавливается личность погибшего — на вид ему около 30-40 лет славянской внешности.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU