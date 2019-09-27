2019-09-27T08:57:38+03:00
Происшествия

Рядом с кладбищем в Вольске прохожие нашли труп

Устанавливается личность мужчины [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске рядом с городским кладбищем найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины обнаружили днем 26 сентября на тропинке вблизи погоста.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Очевидцы вызвали полицию.

Сейчас устанавливается личность погибшего — на вид ему около 30-40 лет славянской внешности.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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