В Саратовской области обрушилась крыша школы

В городе Новоузенск Саратовской области в школе №8 на улице Московская произошло обрушение кровли. По предварительным данным – около 150 метров. На месте работают спасатели и экстренные службы.

По счастливой случайности никто из находившихся в школе учеников и преподавателей не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/686364" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области от снега обрушилась крыша школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, обрушение крыши в школе Новоузенска произошло не утром 15 января, а накануне вечером.

Школа №8 в Новоузенске. Фото Саратовской областной службы спасения

По данным облспаса, здание школы двухэтажное, на нем обрушилась часть кровли, которая не является основной – это своеобразная фальшкрыша. Под весом снега просело около 150 кв метров кровли.

При этом, как сообщили в облспасе, плиты перекрытия на втором этаже школы не пострадали.

Школа №8 в Новоузенске. Фото Саратовской областной службы спасения

Поскольку ЧП произошло накануне вечером, уже после окончания всех занятий, никто не пострадал.

Сейчас спасатели ведут работы, помогают очищать крышу от снега и свисающих конструкций, чтобы можно было начать восстановительные работы.

По данным «КП-Саратов», детей для продолжения занятий временно перевели в другое крыло школы.

Школа №8 в Новоузенске. Фото Саратовской областной службы спасения

Как сообщил «КП-Саратов» депутат облдумы от Новоузенского района, преподаватель по профессии Сергей Харьков, в Новоузенске и соседних районах продолжается обильный снегопад.

Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал обрушение кровли школы в Новоузенске и потребовал тщательного расследования. По его мнению, необходимо проверить кровли всех учебных учреждений, привлечь специалистов для их очистки.

По информации пресс-службы губернатора, Валерий Радаев провел срочное селекторное совещание с районами по вопросам уборки снега. Он потребовал изучить состояние крыш в других школах.

На этом же селекторном совещании руководство Марксовского района Саратовской области также доложило об обрушении крыши подсобного помещения одной из школ района.