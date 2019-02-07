Рухнула крыша дома на улице Радищева
Женщина успела выбежать из здания
В центре Саратова обрушилась крыша старинного домаФото: Ольга Муравлёва
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В центре Саратова рухнула крыша жилого дома.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в двухэтажном здании на Радищева, 5.
От тяжести снега обрушилась кровля и осыпалась часть кирпичной стены. Сейчас на месте работают спасатели областной службы спасения и кинологи, которые ищут возможных жертв. Также там находятся врачи «скорой помощи».
По предварительным данным, пострадавших нет. В крыле справа люди не живут, а в магазине на первом этаже, непосредственно над которым произошло обрушение, находилась женщина, она успела выбежать из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU