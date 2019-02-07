Рухнула крыша дома на улице Радищева

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-07T09:07:03+03:00

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В центре Саратова рухнула крыша жилого дома.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в двухэтажном здании на Радищева, 5.

От тяжести снега обрушилась кровля и осыпалась часть кирпичной стены. Сейчас на месте работают спасатели областной службы спасения и кинологи, которые ищут возможных жертв. Также там находятся врачи «скорой помощи».

По предварительным данным, пострадавших нет. В крыле справа люди не живут, а в магазине на первом этаже, непосредственно над которым произошло обрушение, находилась женщина, она успела выбежать из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU