Топ странных новостей в Саратовской области на неделе 12–18 октября 2020 года

Еще одна саратовская неделя позади, а лучшее, конечно, впереди. Все как в песне в исполнении крокодила Гены. «КП-Саратов» представляет очередной обзор новостей, которые удивляли, радовали, расслабляли или огорчали.

Аттракционом невиданной щедрости озарились минувшие семь дней. Волонтеры начали раздавать бесплатные маски жителям Саратова. На улицы вышли 20 бригад. Дарили средство профилактики коронавируса на улице Московская, площади и проспекте Кирова, Сенном рынке, набережной Космонавтов, остановках транспорта. Закрутилось все только после того, как губернатор Валерий Радаев поручил сделать это благое дело. Но что-то, видимо, не задалось: в субботу был установлен очередной рекорд по числу заболевших — 163. Печально, что так щедро пока не раздают вакцину.

На прошлой неделе в Солнечном-2 заметили толпу у платной клиники. Люди пытались сдать тест на коронавирус. Персонал запускал жаждущих по 1-2 человека, чтобы соблюсти социальную дистанцию, а те, кто остался на улице, буквально висли друг на друге, пытаясь уберечь свое место в очереди. Народная истерия перечеркивает все благие планы власти оздоровить население. Не было бы этого, если бы тесты были доступны в обычных поликлиниках.

Осязаемым проявлением начала ремонта театра оперы и балета на прошлой неделе стал демонтаж скульптур арфы и двух муз с фронтона здания. О реконструкции культурного учреждения местные власти говорили долго. Столько же искали подрядчика уже после того как спикер госдумы Вячеслав Володин нашел деньги на восстановительные работы. Потом артистов отселили в ДК «Кристалл» и все затихло. Но нет, ремонт идет и это даже можно увидеть через отсутствие скульптур под крышей.

Конфузом обернулась на прошлой неделе презентация обновленного трамвая в Кировском депо. Оценить новинку прибыли губернатор Валерий Радаев и мэр Михаил Исаев. Высоким гостям продемонстрировали все великолепие машины: энергоэффективное оборудование, обогреватели и даже Wi-Fi. Но во время движения у транспорта задымились колодки. Представители администрации поспешили оправдаться, мол, это рабочий процесс, характерный для обкатки. Однако пассажиры, включая губернатора и мэра, салон покинули. Представляете, приходишь однажды в автосалон купить машину, а тебе говорят — не волнуйтесь, если будет двигатель дымить и искрить, а колеса начнут спускаться, это обкатка. А дальше как у классика: если осетрина второй свежести, значит, она тухлая. Если у трамвая дымят колодки, значит, он неисправен.

На прошлой неделе Саратов посетил известный тележурналист Алексей Пивоваров. В частности, он побывал на пересечении улиц Навашина и Танкистов и отметил, что перекресток живет своей жизнью — люди начинают идти раньше, чем загорается зеленый, водители гудят и нервничают. Перекресток журналист назвал типичным для Саратова и сравнил с шанхайским и даже обозвал адом. Из всех субъектов Российской Федерации Пивоваров для этого выбрал именно Саратовскую область. Аплодисменты.

Жители региона самые логичные люди. Итак, безработный житель Энгельса перечислил мошенникам 580 тыс. рублей, чтобы получить работу. Через сайт объявлений о вакансиях ему предложили стать брокером и начать торговлю на финансовом рынке. Для успешного старта нужен был первый взнос — 100 долларов. Потом еще несколько и так далее. В общем, разместил на чужих счетах 580 тыс. Желание работать можно только приветствовать, однако обычно работодатель платит сотруднику, но не наоборот.

А еще жителей Саратовской области можно назвать самыми настойчивыми. Они предпочитают учиться на своих ошибках. Ежедневно местные СМИ публикуют информацию о телефонных мошенничествах, но, как поется в известном детском фильме — «пока живут на свете дураки…». На прошлой неделе 50-летнюю женщину из Петровска обманул робот. Да, да, именно робот. Ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила о мошенничестве с картой. Гражданку переключили на «сотрудника службы безопасности», который назвал последние цифры банковской карты и попросил сказать остальные данные якобы для защиты средств. Однако женщина не поддалась на уловки и сказала свое твердое «нет» банковским «работникам». Тогда те предложили пообщаться с голосовым роботом, мол, это бездушная машина, она точно не подведет. Клиентка растаяла и сообщила все данный своей карты. Со счета списали 77 тыс. рублей. Попробуем еще раз: никогда не общайтесь с банковскими работниками по телефону на тему денег, счетов и карт.

Удивила на прошлой неделе великодушием фельдшер «скорой помощи» из Энгельса. Она простила напавшего на нее пьяного пациента, который сломал ей нос. Обидчик, конечно, оплатил моральный и материальный ущерб и уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Но деньги с дебошира можно было получить и в рамках судебного процесса, да еще и наградить его пожизненным клеймом в виде уголовного дела, чтобы часть дверей перед ним навсегда закрылись. Но нет — медик рассказала «КП-Саратов», что ей нужны были деньги на лечение, которое она не могла себе позволить с фельдшерской зарплаты. Какая-то типичная российская картина — сапожник без сапог, медик без лечения.

На прошлой неделе впервые с момента назначения засветился в СМИ новый для региона митрополит Игнатий. Он помог собрать 50 млн рублей для саратовских больниц. Деньги пойдут на приобретение аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и медикаментов. Первые шаги в чине главы Саратовской митрополии достойны всяческого уважения, владыка не растерялся и сделал уверенный заход в губернию.

Следующая новость удивляет всегда, несмотря на свою избитость и банальность: на этой неделе в Саратовскую область придет похолодание. По предварительному прогнозу, 21, 22, 24 и 25 октября будет возможен даже мокрый снег, пройдет дождь. А тепло не подали еще в 234 многоквартирных дома Саратовской области. При том, что отопсезон официально должен был стартовать везде с 15 октября.

Крепитесь, люди, это не навсегда.