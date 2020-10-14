Волонтеры начали раздавать маски жителям Саратова

Волонтеры начали раздавать бесплатные маски жителям Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе «СтопКоронавирус_Саратовская область», акция должна продлиться надолго.

На улицы вышли 20 бригад волонтеров. Они раздают маски в оживленных точках: на улице Московская, площади и проспекте Кирова, Сенном рынке, набережной Космонавтов и других местах. Кроме того, ведется раздача масок на остановках общественного транспорта.

Число бригад может быть увеличено, если к акции присоединятся новые волонтеры.

В оперштабе рассказали, что добровольцы работают в средствах защиты.

Напомним, накануне о бесплатной раздаче масок жителям Саратова заявил губернатор Валерий Радаев.

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