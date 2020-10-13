Избитая пациентом фельдшер в Энгельсе простила нападавшего

Избитая пациентом фельдшер из Энгельса простила напавшего на нее пациента.

- Он попросил прощения, оплатил моральный и материальный ущерб, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» медик Альбина.

Она отметила, что ей нужны были деньги на лечение, которое она не могла себе позволить с фельдшерской зарплаты. Девушка до сих пор работает на «скорой», несмотря на случившееся, но пока что находится в отпуске.

Известно, что уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Такое решение принял мировой судья.

Напомним, ЧП случилось в августе 2020 года на выезде к 47-летнему пациенту в село Узморье Энгельсского района. Там мужчина, от которого пахло алкоголем, ударил головой по носу наклонившуюся к нему фельдшера. У девушки диагностировали сотрясение мозга, сломанный нос.

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