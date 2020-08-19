Избитая пациентом фельдшер из Энгельса боится возвращаться на работу

На фельдшера Альбину в Энгельсском районе напал пьяный пациент. Фото предоставлено героем публикации

Фельдшер скорой помощи из Энгельса Альбина боится выходить на работу после того, как ее избил пьяный пациент.

Сейчас девушка находится по ту сторону работы: не она помогает людям, а ее лечат врачи в стационаре.

- Мое состояние не очень, из-за сотрясения болит и кружится голова, нос и зуб сломанный болят, — рассказала пострадавшая корреспонденту «КП-Саратов».

У девушки диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Фото предоставлено героем публикации

Такие травмы ей нанес 47-летний житель села Узморье Энгельсского района. Альбина и еще один фельдшер прибыли на вызов о высоком давлении, наклонившись к пациенту, от которого разило алкоголем, девушка получила удар головой по носу.

Злоумышленником уже занялась полиция. Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, ранее мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности. В отношении него началась проверка, которую держит на контроле руководство регионального главка.

Однако случившееся назад не вернешь. Медикам пришлось помогать коллеге не только вылечить покалеченное тело, но и психологически.

Альбина рассказала «Комсомолке», что не знает, выйдет ли теперь на работу. После инцидента ее начал одолевать страх.

Пострадавшая не знает, вернется ли работать на скорую помощь Фото: Ольга Симонова

Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на координационном совете при губернаторе области заявил, что подобные вещи могут отвратить медики от работы. Чиновник недоумевает, как могут происходить такие из ряда вон выходящие случаи, когда люди этой профессии в настоящее время приравниваются чуть ли не к героям.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.