Митрополит Игнатий помог собрать 50 млн рублей для саратовских больниц

Саратовская медицина получила 50 млн рублей благотворительных средств.

Как рассказал на заседании Координационного совета губернатор Валерий Радаев, средства привлечены при помощи митрополита Саратовского и Вольского Игнатия.

- Они пойдут на приобретение аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и медикаментов. Выражаю искреннюю признательность Владыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы Саратовской митрополии связаны с такого рода благотворительностью, — отметил губернатор.

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