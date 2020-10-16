В Саратове у нового трамвая во время презентации задымились колодки

У трамвая задымились колодки
Фото: Ольга Симонова
В Саратове во время презентации нового трамвая произошел инцидент.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время движения в вагоне появился дым.
Участники презентации прокатились в новом трамвае, попутно отвечая на вопросы викторины. Во время движения от Кировского депо до Мирного переулка задымились колодки.
Участникам презентации провели викторину
Фото: Ольга Симонова
Представители администрации заверили, что это рабочий процесс, характерный для обкатки транспорта. Однако пассажиры, включая губернатора Валерия Радаева и главу города Михаила Исаева, вышли.
Напомним, что это модернизированный трамвай, через несколько дней он будет курсировать по маршрутам №3 и 11.
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