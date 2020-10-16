Модернизированный трамвай будет ездить по улицам Саратова Фото: Ольга Симонова

Саратовцам показали обновленный трамвай.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», презентация состоялась утром 16 октября в Кировском трамвайном депо. Посмотреть на новинку общественного транспорта прибыли губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев.

Первые лица области и города осмотрели салон трамвая Фото: Ольга Симонова

Валерий Радаев особую благодарность выразил председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

- Сегодня при поддержке Вячеслава Викторовича практически обновили троллейбусный парк. В последующем таким подходом можно обновить и трамвайный парк, – заявил Радаев.

Вагон оборудован пластиковыми сиденьями и обогревателями Фото: Ольга Симонова

Также он поблагодарил коммерческие организации, которые оказывают помощь в проекте обновления парка общественного транспорта. А МУПП «Саратовгорэлектротранс» – за сохранение коллектива и увеличение зарплаты.

Трамвай оснащен сберегающий энергоэффективным оборудованием. В салоне имеются обогреватели, а пластиковые сиденья, по словам губернатора, практичнее металлических, так как не ржавеют.

Энергосберегающее оборудование позволит экономить Фото: Ольга Симонова

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