Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 октября: кафе работают только до 21:00

Кафе в Саратовской области не будут работать по ночам Фото: Екатерина Семенова

По данным на 16 октября в Саратовской области зафиксировано 157 случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 177 56.

В Саратовской области за сутки выявлено 157 заражений коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 17 октября 2020 года.

Не стало меньше заражений новой инфекцией в регионе, о масочном режиме забывают многие и это принесло свои плоды.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается

Теперь предприятия общепита будут работать только с 8:00 до 21:00, а устроить себе пятничный вечер не получится. Ограничения действуют с сегодняшнего дня.

На сегодняшний день в Саратовской области свободно только 500 коек для больных коронавирусом, с учетом выписанных вчера 239 пациентов.

Отметим, что за сутки от новой инфекции скончались сразу трое человек.

Непросто приходится и тем, кто захотел узнать, болен он новой инфекцией или нет. Житель Солнечного рассказал о том, как граждане вынуждены ожидать в очередях из нескольких десятков человек.

Желающим сдать тест на коронавирус придется подождать. Фото: Александр Березин

Кроме того, из-за выявления covid-19 две школы закрыты на карантин. Речь идет об образовательных учреждениях в Аркадаке и селе Куриловка Вольского района.

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