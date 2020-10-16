Коронавирус в Саратове: выявлено еще 157 зараженных

Заболеваемость коронавирусом снова выросла
Фото: Олег ЗОЛОТО
Еще 157 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано утром 16 октября зарегистрировано в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, почти две трети случаев пришлась на областной центр – 98. Еще 16 человек заразились в Балаковском районе, 13 – в Энгельсском.
147 новых зараженных подхватили коронавирус из-за контакта с больными.
Всего с начала пандемии в Саратовской области выявлено 17 756 случаев заражения. Выздоровели 11 978 человек, из них за сутки – 87.
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