Три человека умерли от коронавируса за сутки в Саратовской области

Сразу три человека умерли от коронавируса в Саратовской области
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались три человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это две женщины и мужчина.
Одной из погибших было 37 лет. Она пять дней лечилась самостоятельно, но из-за ухудшения дыхания и общей слабости обратилась в больницу. Рентген выявил двустороннюю пневмонию и на следующий день женщину госпитализировали на скорой помощи. Через два дня в стационаре она скончалась. Среди сопутствующих заболеваний у погибшей имелась артериальная гипертензия и ожирение.
Второй женщине было 58 лет, и она страдала хроническим лимфолейкозом и панкреатитом. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Она провела там 19 дней, 16 из которых — на ИВЛ.
59-летний мужчина лечился в стационаре 20 дней. У него начала нарастать полиорганная недостаточность. Через четыре дня на ИВЛ он скончался. Среди сопутствующих заболеваний — артериальная гипертензия.
Итого в регионе уже 132 смерти от коронавируса.
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