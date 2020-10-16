Три человека умерли от коронавируса за сутки в Саратовской области

Сразу три человека умерли от коронавируса в Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это две женщины и мужчина.

Одной из погибших было 37 лет. Она пять дней лечилась самостоятельно, но из-за ухудшения дыхания и общей слабости обратилась в больницу. Рентген выявил двустороннюю пневмонию и на следующий день женщину госпитализировали на скорой помощи. Через два дня в стационаре она скончалась. Среди сопутствующих заболеваний у погибшей имелась артериальная гипертензия и ожирение.

Второй женщине было 58 лет, и она страдала хроническим лимфолейкозом и панкреатитом. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Она провела там 19 дней, 16 из которых — на ИВЛ.

59-летний мужчина лечился в стационаре 20 дней. У него начала нарастать полиорганная недостаточность. Через четыре дня на ИВЛ он скончался. Среди сопутствующих заболеваний — артериальная гипертензия.

Итого в регионе уже 132 смерти от коронавируса.

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