Две школы Саратовской области закрыты на карантин

В Саратовской области полностью закрытыми на карантин остаются две школы: в Аркадаке и селе Куриловка Вольского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, там обучаются 589 детей и работают 20 учителей.
Остаются на дистанционном обучении 44 класса в 29 школах. Это 1 170 детей.
Закрыт детский сад №51 поселка Сенной, где болеет воспитатель, и четыре группы в садиках Саратова и Балакова.
Частично закрыты Саратовский техникум электроники и машиностроения и Новоузенский агротехнологический техникум. Там на дистанционном обучении три группы (67 человек), заразился один студент и один педагог.
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