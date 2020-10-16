Две школы Саратовской области закрыты на карантин

В Саратовской области полностью закрытыми на карантин остаются две школы: в Аркадаке и селе Куриловка Вольского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, там обучаются 589 детей и работают 20 учителей.

Остаются на дистанционном обучении 44 класса в 29 школах. Это 1 170 детей.

Закрыт детский сад №51 поселка Сенной, где болеет воспитатель, и четыре группы в садиках Саратова и Балакова.

Частично закрыты Саратовский техникум электроники и машиностроения и Новоузенский агротехнологический техникум. Там на дистанционном обучении три группы (67 человек), заразился один студент и один педагог.

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