Коронавирус: кафе и рестораны в Саратове будут закрываться в девять вечера

Рестораны будут закрываться рано
Фото: Екатерина Семенова
Предприятия общепита в Саратовской области будут работать только до девяти вечера.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, работа предприятий общепита ограничена в связи с требованиями Роспотребнадзора для противодействия распространению коронавируса.
Открываться кафе и рестораны будут не ранее восьми утра.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу уже с сегодняшнего дня.
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