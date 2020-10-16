Коронавирус: кафе и рестораны в Саратове будут закрываться в девять вечера

Рестораны будут закрываться рано Фото: Екатерина Семенова

Предприятия общепита в Саратовской области будут работать только до девяти вечера.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, работа предприятий общепита ограничена в связи с требованиями Роспотребнадзора для противодействия распространению коронавируса.

Открываться кафе и рестораны будут не ранее восьми утра.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу уже с сегодняшнего дня.

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