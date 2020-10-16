В Саратовской области свободно всего 500 коек для больных коронавирусом

В Саратовской области на сегодня, 16 октября, свободно всего 500 коек для больных коронавирусом. Это с учетом выписанных вчера 239.

- Всего на данный момент болеют 6 886 мужчин и 10 870 женщин. В больницах 3 014 человек, у 2 823 наблюдается пневмония, — рассказал на брифинге в Минздраве первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

На кислородной поддержке находятся 423 пациента, на ИВЛ — 157. 3 222 зараженных лечатся дома.

Шувалов призвал не ходить на работу, если у вас есть признаки ОРВИ, и вызвать участкового врача. По его словам, ситуация требует обязательных мер, предписанных оперативным штабом: обработка антисептиком, ношение масок, запрет на посещение людных мест.

Напомним, за сутки коронавирусом заразились 157 человек, а выздоровели — 87.

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