Клиника в Солнечном-2. Фото Александра Березина

В Саратове горожанин возмутился очередями в платную клинику на сдачу тестов на коронавирус.

Фото пользователь Александр Березин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» на своей странице. Также он считает недопустимым отказ делать тесты в поликлиниках. По его мнению, власти позволяют бизнесу наживаться на беде.

Жители создают очереди на входе. Фото Александра Березина

- В Саратове в микрорайоне «Солнечный-2» перед лабораторией «Гемотест» выстроилась очередь из желающих сдать тест на коронавирус, — написал Березин.

Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что в клинику запускают по 1-2 человека, чтобы соблюсти социальную дистанцию, но на улице жители далеко не всегда придерживаются этой рекомендации Роспотребнадзора.

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