Саратовский министр признался в получении взяток

Алексей Зайцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области очередной высокопоставленный чиновник попал в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз речь идет об Алексее Зайцеве, министре транспорта и дорожного хозяйства области.

Официально его имя пока не фигурирует в пресс-релизах. Там речь идет о прошлом месте работы Зайцева — в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Алексей Зайцев стал министром всего месяц назад

По версии следствия, сотрудник организации, занимая разные должности с марта 2011 по май 2020 года, получал деньги от подведомственной организации по ремонту и обслуживанию автодорог. Средства передавались ему руководством фирмы частями каждый месяц. В общей сложности сумма превысила 3 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона при проведении оперативно-розыскной деятельности и прокуратурой во время проверки. Дело возбуждено СУ СКР по Саратовской области.

По данным «КП-Саратов», Алексей Зайцев уже признал вину и раскаялся.

Министр признался и раскаялся Фото: Александр Уриевский

Примечательно, что он занимает пост министра с 18 августа, то есть ровно месяц. До этого некоторое время был исполняющим обязанности, заменив на посту Николая Чурикова, который уволился после подозрений в коррупции и критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве — речь идет о сумме в 20 млн рублей — и проверке Чурикова на причастность к преступлению.

Николай Чуриков, предыдущий министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Фото: Александр Уриевский

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