Возбуждено уголовное дело в отношении министра транспорта Алексея Зайцева

Алексей Зайцев стал фигурантом уголовного дела Фото: Антон Угольков

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении крупной взятки.

Следствие считает, что с марта 2011 года по май 2020 он получил в общей сложности более трех млн рублей. Деньги были переданы руководством подведомственной организации, которая занималась ремонтом и содержанием дорог, и предназначались за общее покровительство.

Дело было возбуждено после оперативной работы УФСБ региона и прокурорской проверки.

По данным «КП-Саратов» из источника в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Зайцеве, который с 18 августа занимает должность министра транспорта и дорожного хозяйства области.

Напомним, его предшественник, Николай Чуриков, также попал в поле зрения правоохранителей. Его проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве на 20 млн рублей.

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