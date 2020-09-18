Дело о взятках в «Дирекции дорожного хозяйства»: подробности

Стали известны подробности по делу о взятках в саратовской ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Напомним, следователи СУ СКР возбудили дело о получении крупной взятки бывшим сотрудником учреждения. Речь идет о трех млн рублей.

Источник «КП-Саратов» проинформировал, что деньги передавались траншами каждый месяц.

Ранее СУ СКР сообщило, что преступление совершалось с марта 2011 года по май 2020 года.

Якобы сотрудник ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» оказывал общее покровительство организации по ремонту и содержанию дорог.

Также, по данным «Комсомолки», речь идет об Алексее Зайцеве, который сейчас занимает должность министра транспорта и дорожного хозяйства. Имеется информация, что он признал вину и раскаялся.

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