Вячеслав Володин поручил проверить деятельность саратовского Минтранса
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.
Как сообщает группа сторонников Вячеслава Володина с соцсети Instagram, спикер поручил проверить деятельность министра транспорта Саратовской области Николая Чурикова.
В связи с этим комитет ГД обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой организовать проверку по возможным случаям конфликта интересов во время конкурсов на выполнение дородных работ.
Сообщается, что якобы контракты на строительные и ремонтные работы на автодорогах региона длительное время достаются организациям, имеющим «прямое отношение либо аффилированы к Министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области». Одна из них, предположительно, принадлежит дочери Николая Чурикова.
Обращение комитета Госдумы в прокуратуру Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU