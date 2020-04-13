Вячеслав Володин поручил проверить деятельность саратовского Минтранса

13 Апр 2020 2020-04-13T15:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Как сообщает группа сторонников Вячеслава Володина с соцсети Instagram, спикер поручил проверить деятельность министра транспорта Саратовской области Николая Чурикова.

В связи с этим комитет ГД обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой организовать проверку по возможным случаям конфликта интересов во время конкурсов на выполнение дородных работ.

Сообщается, что якобы контракты на строительные и ремонтные работы на автодорогах региона длительное время достаются организациям, имеющим «прямое отношение либо аффилированы к Министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области». Одна из них, предположительно, принадлежит дочери Николая Чурикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772819" frameborder="0"></iframe> Обращение комитета Госдумы в прокуратуру Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU