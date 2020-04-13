2020-04-13T15:54:00+03:00
Общество

Вячеслав Володин поручил проверить деятельность саратовского Минтранса

Поступило обращение комитета Госдумы в саратовскую прокуратуру
Екатерина Семенова
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Николай Чуриков, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской областиНиколай Чуриков, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Как сообщает группа сторонников Вячеслава Володина с соцсети Instagram, спикер поручил проверить деятельность министра транспорта Саратовской области Николая Чурикова.

В связи с этим комитет ГД обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой организовать проверку по возможным случаям конфликта интересов во время конкурсов на выполнение дородных работ.

Сообщается, что якобы контракты на строительные и ремонтные работы на автодорогах региона длительное время достаются организациям, имеющим «прямое отношение либо аффилированы к Министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области». Одна из них, предположительно, принадлежит дочери Николая Чурикова.

Обращение комитета Госдумы в прокуратуру Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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