Министр Чуриков написал заявление на увольнение после критики со стороны Вячеслава Володина

16 Апр 2020 2020-04-16T00:21:30+03:00

Николай Чуриков был одним из самых задержавшихся на своем посту министров

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Давний глава минтранса и дорожного строительства Саратовской области Чуриков решил уйти после того как проверку в к нему направил Вячеслав Володин. Его изьяны не замечали местные власти много лет, но увидели сторонники Володина, и вынесли этот факт на всеобщее обозрение.

После критики со стороны Володина стало известно, что министр дорожного строительства Саратовской области Владимир Чуриков переводил средства организации своей дочери. Речь идет о фирме «Марксстрой-С», которая регулярно выигрывала госконтракты и чьим учредителем является дочь министра.

Решение об увольнении министра должен принять губернатор Радаев, перед этим фактом его поставили сторонники Вячеслава Володина, опубликовавшие пост в Инстаграме. Этот вопрос теперь практически решен – публикация здесь фактически равна заявлению политика.

- Напомним, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению Вячеслава Володина обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николая Чурикова по фактам конфликта интересов и личной заинтересованности при проведении конкурсных процедур на выполнение дорожных работ, - говорится в заявлении в Инстаграм группе сторонников Володина.

Ранее председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой провести проверку в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николая Чурикова.

ИСТОЧНИК KP.RU