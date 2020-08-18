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Алексей Зайцев назначен министром транспорта Саратовской области

Постановление подписано 18 августа
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Алексей Зайцев избавился от приставки и.о. и стал министром

Алексей Зайцев избавился от приставки и.о. и стал министром

Фото: Антон Угольков

В Саратовской области назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатор области, пост занял Алексей Зайцев.

Соответствующее постановление губернатора опубликовано 18 августа.

Ранее Алексей Зайцев исполнял обязанности, а предыдущим министром был Николай Чуриков.

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