Алексей Зайцев назначен министром транспорта Саратовской области

Алексей Зайцев избавился от приставки и.о. и стал министром
Фото: Антон Угольков
В Саратовской области назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатор области, пост занял Алексей Зайцев.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано 18 августа.
Ранее Алексей Зайцев исполнял обязанности, а предыдущим министром был Николай Чуриков.
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