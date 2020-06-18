2020-06-18T07:23:24+03:00
Общество

Бывшего министра Чурикова проверяют по делу о хищении 20 млн рублей

Глава минтранса ушел в отставку, после критики со стороны спикера ГД Вячеслава Володина
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Николай ЧуриковНиколай Чуриков
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Прокуратура Саратовской области завершила проверку ряда госзакупок в сфере дорожного строительства региона.

В результате выявлены нарушения при проведении электронных аукционов, а также несоблюдение качества выполненных работ на автоподъезде к селу Усовка Воскресенского района.

Как сообщает сайт надзорного ведомства, таким образом, было похищено более 20 млн рублей бюджетных средств.

Следственные органы, куда поступили материалы проверки, возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

- По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления, - сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Напомним, занимавшие несколько лет пост министр дорожного строительства и транспорта Николай Чуриков ушел в отставку после того, как выяснилось о конфликте интересов. Минстрой заключал контракты с компанией, где учредителем была дочь Чурикова. Кроме того, проведение конкурсов и ситуация в дорожной отрасли региона в целом стала объектом критики со стороны председателя ГД Вячеслава Володина, который порекомендовал правоохранительным органам провести проверки распределения бюджетных средств в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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