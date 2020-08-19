Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 августа: школы с 1 сентября будут работать по новым правилам

С 1 сентября дети в школах будут проходить ежедневный «утренний фильтр» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на 01:00 19 августа зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом.

Всего инфицированы 11 116 человек, а выздоровели — 6 949, за сутки 158 пациентов. Также стало известно о 67-м смертельном случае. Скончался 56-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии с тотальной пневмонией, 28 дней он провел на ИВЛ.

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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 42, Энгельсском и Вольском районах — восемь и четыре соответственно. По трое зараженных выявлено за сутки в Александрово-Гайском, Балаковском, Дергачевском, Ершовском, Ивантеевском, Ровенском, Саратовском и Турковском, по двое — в Аткарском, Балашовском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Петровском, Советском и Татищевском, всего по одному заболевшем в Воскресенском, Краснопартизанском, Лысогорском и Озинском районах.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Основная часть выявленных за сутки больных коронавирусом — 76 — с неустановленным источником заражения, 22 — контактные лица.

При этом у полсотни человек COVID-19 протекает с пневмонией, у 33 — с признаками ОРВИ, а оставшиеся 15 — счастливчики, у них болезнь проходит бессимптомно.

Почти треть выявленных случаев — это люди старше 60, таких 30 человек. Также 24 гражданина в возрасте 50–59 лет заразились коронавирусом, 18 — 40–49 лет, десять людей в возрасте 30–39 подхватили инфекцию, девять 20–29-летних и один — 18-19 лет.

Также COVID-19 за сутки обнаружили у четырех детей до 14 лет и у двоих — 15–17 лет.

Число проведенных лабораторных исследований в области превысило 315 тыс., за сутки — 2 759.

С 1 сентября школы региона должны соблюдать новые правила: проводить ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание, не организовывать массовых мероприятий между классами и многое другое. И.о. министра образования области Елена Нерозя также рассказала, что ожидает школьников вместо традиционных линеек. Это классные часы, посвященные 75-летию Победы. Кроме того, она сообщила, что, по крайней мере, в начальных классах предпочтительно именно очное обучение детей.

Для младшеклассников предпочтительно очное обучение Фото: Екатерина Семенова

Также правительство РФ расширило перечень внутренних авиарейсов, на которые выделили субсидии. В список добавили 138 позиций, в том числе на полеты из Саратова в Нижний Новгород, Оренбург, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи и из Ростова-на-Дону, Краснодара, Нового Уренгоя в Саратов. Предполагается, что это позволит снизить цены на билеты.

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