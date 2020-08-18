В Саратовской области за сутки еще 98 человек заразились коронавирусом

Почти сотня зараженных коронавирусом за сутки в Саратовской области
В Саратовской области, по данным на утро 18 августа, еще 98 человек заразились коронавирусом.
- Общее число инфицированных составило 11 116. Выздоровевших за сутки больше — 158 человек, а всего — 6 949, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.
Почти половина новых случаев приходится на Саратов — там 42 зараженных. В Энгельсском районе подтвердили восемь случаев коронавируса, в Вольском — 4. Еще в 20 районах — по три и меньше заболевших,
Коронавирус осложнился пневмонией у 50 выявленных пациентов, у 33 он проходит с ОРВИ, у 15 — бессимптомно.
Люди старше 60 лет — 30 зарегистрированных за сутки случаев, 24 человека заболели в возрасте 50–59 лет. Также анализы подтвердили COVID-19 у четырех детей до 14 лет и у двоих — от 15 до 17 лет.
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