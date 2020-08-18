1 сентября саратовские школьники будут слушать гимн России

И. о. министра образования Саратовской области Елена Нерозя на заседании координационного совета в правительстве региона сегодня, 18 августа, рассказала, как будет проходить первый учебный день в школах.

Она напомнила, что было принято решение об отказе от торжественных линеек. Вместо этого состоятся тематические уроки: «Год памяти и славы, год 75-летия великой победы».

Елена Нерозя отметила, что для всех даны единые рекомендации по проведению этих уроков. Они должны доится не более 30 минут. Также будет звучать Гимн России.

- Тема очень ответственная и патриотическая, поэтому все должно пройти на высоком организационном уровне, — подчеркнула и. о. министра.

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