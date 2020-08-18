В Саратове скончался больной коронавирусом после месяца на ИВЛ

Мужчина провел в больнице больше месяца Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, это 56-летний мужчина.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии с тотальной пневмонией. Более месяца врачи боролись за жизнь пациента. 28 дней он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Однако организм не справился с болезнью.

Кроме коронавируса у мужчины имелись другие серьезные заболевания: сердечно-сосудистые патологии, гипертония, ожирение.

Итого в регионе это 67-й случай смерти от коронавируса.

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