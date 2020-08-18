И.о. министра образования Саратовской области выступила за очное обучение в школах

Уроки первой смены в школах Саратовской области будут начинаться не ранее восьми часов утра.

Об этом на заседании Координационного совета 18 августа заявила Елена Нерозя, и.о. министра образования региона.

Она остановилась на основных требованиях, которые придется соблюдать в школах с учетом складывающейся эпидситуации. Это распределение детей по потокам, обязательная термометрия и утренние фильтры, дезинфекция, закрепление кабинетов за классами, занятия в спортзале по одному классу, график посещения столовой.

- Маски и перчатки обязательны только работникам пищеблоков, — развеяла чиновница появившиеся слухи о том, что учителей также заставят их носить.

Также она пояснила, что уроки первой смены будут начинаться не ранее восьми часов. Это позволит провести дезинфекцию между сменами.

С поликлиниками достигнута договоренность о том, что первые две недели с начала учебного года в школах будут работать медики для проведения утренних фильтров.

Кроме того Елена Нерозя выразила отношение к дистанционному обучению.

- Правильно будет организовать образовательный процесс очно. Детям нужно общение, нужны контакты. Особенно это касается начальных классов. С седьмого класса можно активно вовлекать ребят в дистанционные формы обучения. Вариантов дистанционного обучения много. Дети сами могут принять решение, и родители, законные представители могут принимать решения. Например, они дистанционно изучают какие-то предметы, а потом проходят промежуточную аттестацию в установленном порядке по текстовым заданиям образовательной организации. Вопросов много, но они все решаемы, — отметила она.

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