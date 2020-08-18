Правительство выделило субсидии на полеты из Саратова к Черному морю

Правительство РФ расширило географию внутренних авиарейсов, на которые выделили субсидии.

Как сообщается на официальном сайте правительства, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документ субсидируемых маршрутов включили 138 позиций, в числе которых полеты из Саратова в Нижний Новгород, Оренбург, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи и из Ростова-на-Дону, Краснодара, Нового Уренгоя в Саратов.

- В июле правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тыс.человек, — сообщает правительство.

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